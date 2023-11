Er du den neste golfstjernen? I dette eventyrlige golfspillet hopper du, sklir og svømmer for å ha akkurat den rette vinkelen for skuddene dine. Få et hull i ett og trykk ballongen for å vinne en gullmedalje. Men vær forsiktig! Du har bare tre skudd, så bruk dem med omhu. Kontroller: Piltastene - Løp og hopp X - Vinkel og treff ball Opp-tast - Avbryt skudd Om skaperen: Golf Zero er laget av Colin Lane Games, et enmannsstudio basert i Stockholm, Sverige. Colin Lanes andre spill inkluderer b-ball-treff Dunkers og dunkers-2, wrestler fun Wrassling, multiplayer tower defense-spillet Fortz og arkadeplattformspillet Temple of Boom.

Nettside: poki.com

