Tror du at du har det som trengs for å slå hole in one? Det blir ikke så enkelt som du tror i Cheap Golf, et retro-golfspill med mange nivåer å utforske. AI-bot-verten Susan vil ta deg fra nivå til nivå ettersom gåtene blir stadig vanskeligere! Mus - Klikk og dra for å skyte Vær oppmerksom på pari for hvert hull! Vinkel er alt! Ta deg tid til å vinkle skuddene dine for å fullføre nivået med så få "svinger" som mulig.Cheap Golf er laget av Pixeljam som har laget lavoppløselige stilspill siden 2005. De er også skaperne av hiten Dino Run.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Cheap Golf. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.