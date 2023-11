Golfparty.io er et nettbasert minigolfspill for flere spillere hvor du kjører kapp mot de andre spillerne for å se hvem som kan senke ballen først! Målet ditt er ganske enkelt å få ballen til å rulle gjennom forskjellige feller, klipper, innretninger og mange andre hindringer inn i hullet som venter på slutten av nivået. Du vil bli scoret etter antall skudd du tar samt din smidighet. Prøv å sikte forsiktig og ta så få putter som mulig. Hold fingeren eller musen nede for å begynne å sikte. Du kan dra bakover for å angi skuddintensiteten og sikte til venstre eller høyre for å endre retning. Slipp for å skyte! Inviter vennene dine og spill mot hverandre for å se hvem den ultimate golfspilleren er! Hold fingeren eller musen nede for å begynne å sikte. Du kan dra bakover for å angi skuddintensiteten og sikte til venstre eller høyre for å endre retning. Slipp for å skyte!Golfparty.io ble laget av Milkshake Games. Dette er deres første spill på Poki! Du kan spille Golfparty.io gratis på Poki.Golfparty.io kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

