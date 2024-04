Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Papercraft Wars med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Papercraft Wars er et arkadespill hvor du må bøye og vinkle skuddet ditt for å beseire fienden før de slår deg! Test sikteferdighetene dine i denne papp- og papirfylte verdenen. Hopp inn, utfordre vennene dine til en 1-mot-1, eller spill solo og se hvor langt du kan komme i den endeløse modusen! Disse målene vet ikke hva som treffer dem. Klikk og hold inne A-tasten / venstre museknapp for å skyte. For 2-spillermodus må den røde spilleren trykke på L-tasten! Papercraft Wars er laget av AVIX Games. Sjekk ut deres andre spill på Poki: , , , , , , , , , og

