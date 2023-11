Raft Wars er et morsomt, nivåbasert skytespill laget av Martijn Kunst, hvor du og broren din Simon må forsvare skatten din mot fiender av alle slag! I utgangspunktet bevæpnet med flåten din og bare noen tennisballer, må du fokusere på mål og kraft for å beseire vikinger, pirater, gjenger og mer! Slå motstanderen din for å slå dem av flåten eller slite ned helsen deres til de faller i! Tjen mynter ved å lage strategiske skudd for å låse opp granater, raketter og flåteoppgraderinger. Opprinnelig bygget i Flash, kan du nå nyte Raft Wars i HTML5 på skrivebordet eller mobilenheten din. Mus - Klikk og tegn for å skyteJa, Raft Wars Multiplayer of Raft Wars er laget med flerspillermodus der du spiller mot online-spillere. Raft Wars er laget av Martijn Kunst og TinyDobbins, basert i Nederland. De er også skaperne av Raft Wars 2 og Raft Wars Multiplayer.

Nettside: poki.com

