Raft Wars 2 er et actionfylt skytespill laget av Martijn Kunst som oppfølgeren til hitspillet Raft Wars. Simon og broren kommer tilbake fra en velfortjent ferie bare for å finne et badeland på toppen av der de har gjemt skatten sin. Nå er de på et oppdrag for å sette badelandet ut av drift slik at de kan få tilbake gullet sitt! Ødelegg vannsklier, bassenger, badevakter, sikkerhetsvakter og mer for å få tilbake skatten din! Tjen mynter ved å lage strategiske skudd for å låse opp granater, raketter og flåteoppgraderinger. Opprinnelig bygget i Flash, ble Raft Wars 2 konvertert til HTML5, slik at du nå kan spille spillet rett på hvilken som helst stasjonær eller mobil enhet.Mus - Klikk og tegn to shootRaft Wars 2 er laget av Martijn Kunst og TinyDobbins, basert i Nederland. De er også skaperne av Raft Wars og Raft Wars Multiplayer.

