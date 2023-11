Cursed Treasure er tilbake med en ny nivåpakke! Cursed Treasure Level Pack er et tårnforsvarsspill hvor du spiller som en ond overherre. Beskytt edelstenene dine mot bølger av helter med fantastiske oppgraderbare tårn, nye ferdigheter og ødeleggende trylleformler i så mye som 15 nye nivåer! Spill nivåer på nytt for å få "strålende" poeng, og lås opp mange nye ferdigheter!I et tårnforsvarsspill kommer bølger av fiender for å angripe slottet ditt. Du må bygge tårn med spesielle evner for å forsvare slottet ditt og skattene dine. Bruk musen til å velge hvilke tårn du vil bygge og hvor du vil plassere dem. Cursed Treasure Level Pack ble laget av Iriysoft, og er den nye delen av Cursed Treasure-serien.

Nettside: poki.com

