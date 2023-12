Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for IZOWAVE - Build and Defend med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

IZOWAVE - Build and Defend er et strategispill som tilbyr en overlevelsesutfordring mot nådeløse bølger av angrep i en ekspansiv åpen verden! Velg kart og modus, begi deg ut på et eventyr sammen med assistenten din, og møter stadig kraftigere fiender og angrep. Bygg tårn for å angripe, generatorer for ressurser, vegger for forsvar, ammunisjon for å fylle på ammunisjon, boostere for å øke tårneffektiviteten og mer. Oppgrader din og assistentens statistikk, utforsk for å samle edelstener, og lagre fremgangen din når som helst du vil! Hvor lenge kan du vare i den farlige verden?

Nettside: poki.com

