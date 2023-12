Archer Castle er et 3D-tårnforsvarsspill hvor du tilkaller ulike typer enheter og magi for å holde fortet nede. Det er onde monstre som kommer for å angripe ditt vakre rike, og du må bruke dine strategiske ferdigheter for å forsvare det! Ring hjelp fra riddere og bueskyttere, oppgrader slottets nivå, bruk trollformler for å gi enhetene styrke og fart, og til og med få ned en destruktiv meteor over fiendene dine! Kamper vil gi deg erfaring og gull, men statskassen din vil også generere penger alene. Bruk inntektene dine forsiktig for å forbedre slottet ditt og beskytte alle innbyggerne dine mot skade. Ikke glem å dele Archer Castle med vennene dine!Bruk fingeren eller venstre museknapp for å velge en enhet, trolldom eller oppgradering.Archer Castle er laget av EasyCats. Dette er deres første spill på Poki! Du kan spille Archer Castle gratis på Poki. Archer Castle kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

