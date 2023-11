Castle Defender Saga er et kampsimuleringsspill hvor du må beseire fiendens base før de slår deg! Gjør oppgraderinger til tårnet ditt, legg til ekstra bueskyttere og bruk buffs for å få et forsprang på motstanderen din. Send ut hæren din strategisk for å motvirke fienden og bringe seieren hjem! Kan du bli den ultimate Castle Defender?Bruk musen til å oppgradere, kjøpe og sende ut fiender for å beseire fiendene dine!Castle Defender Saga er laget av MarketJS. Sjekk ut noen av deres andre uformelle spill på Poki: Idle Mining Empire, Stupid Zombies og Ludo Hero!

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Castle Defender Saga. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.