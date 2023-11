Drep rivaliserende hærer i Lordz.io! Rekrutter soldater, bueskyttere og barbarer i ditt voksende mannskap. I Lordzio kan drager beskytte deg mot en rekke angripere. Drep nærliggende enheter og samle edelstener fra slagmarken. Du kan bli kongen i Lordz io: Online Medieval Warfare! Spill konkurrerende spill online mot andre spillere og med venner. Verv riddere, soldater, bueskyttere, magikere, barbarer og til og med drager til den enorme hæren din, og gå deretter inn på slagmarken for å kjempe mot opptil 20 ekte spillere over hele verden. Sett sammen en enorm hær, beskytt din herre, bli rik, jobb med oppgraderinger, bli med i lag, lås opp skinn og mye mer!Rekrutter 7 unike typer tropper, inkludert: riddere, bueskyttere, magikere, barbarer og drager. Velg den beste strategien og taktikken for å beseire andre spillere. Strategisk delt hæren din for å bevege seg raskere eller beseire andre lordz.Lordz.io ble opprettet av Spinbot. Dette er deres første spill på Poki! Du kan spille Lordz.io gratis på Poki: Lordz.io

Nettside: lordz.io

