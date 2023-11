Army Warfare er et 3D-kampspill som bruker et dekkbyggesystem. Samle militærenhetskort og bruk dem på forskjellige arenaer for å ta ned fiendens baser. Å vinne kamper hjelper deg med fremgang og låse opp nye enhetskort og angrep, slik at du kan utvide samlingen din. Arranger kortstokker, bygg taktikk, lag strategier, kontroller en mektig hær av elitesoldater og distribuer tropper for å slå ned fiendens forsvarstårn en gang for alle. Er du klar til å ta del i denne intense slagmarken?Bruk kort - Venstre museknappFlytt kamera - Venstre museknapp, WASD eller piltasterZoom - MuserullArmy Warfare ble laget av Barnzmu. Spill deres andre sportsspill på Poki: Super Star Car, Super MX - The Champion og Super Bike the ChampionDu kan spille Army Warfare gratis på Poki.Army Warfare kan kun spilles på datamaskinen din foreløpig.

Nettside: poki.com

