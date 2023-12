Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for MicroWars med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

MicroWars er et strategispill hvor du kjemper om kontrollen over kartet. Send troppene dine til baser for å angripe dem og prøve å ta kontroll over dem. Baser du kontrollerer genererer tropper overtid, så jo flere baser du kontrollerer, jo mer makt har du. Kartene inneholder ulike nøytrale baser. Er du klar til å erobre raskere enn fienden din erobrer deg? MicroWars er laget av Okashi Games. Dette er deres første spill på Poki! Du kan spille MicroWars gratis på Poki. MicroWars kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

