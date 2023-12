Conq.io er et flerspillerspill der du må erobre verden! Du starter på et kart, fullt av små riker og landsbyer. Du må administrere og kommandere landsbyene og troppene dine for å ta over byene til andre spillere. Erobre hele kartet og du vinner! Men hold et øye med matforsyningen din! Som Napoleon sa: "En hær marsjerer på magen", så ingen mat betyr at troppene dine ikke kan kjempe. Å ta over rutene på kartet og koble dem til byene dine vil sørge for at maten fortsetter å komme inn, så prøv å holde riket ditt tilkoblet. Er du strategisk nok til å vinne i Conq.io?

