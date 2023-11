Battle Dudes

Battledudes.io er et ekte flerspiller 2d-skytespill med et fullstendig ødeleggende kart, hvor du kjemper mot andre lag og spillere om seieren! Spillet har flere forskjellige kart og flere spillmoduser du kan velge mellom, med mange kart- og spillmoduskombinasjoner. For å hjelpe deg med å kjempe mot fiendene i arsenalet ditt har du over 20 forskjellige våpen som du kan låse opp ved å spille spillet og få XP-poeng.

Nettside: battledudes.io

