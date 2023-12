Krunker FRVR

Krunker.io er et pikselert 3D nettspill for flere spillere, hvor du må kjempe mot motstanderne dine med forskjellige våpen. Du spiller dette som et førstepersonsskytespill (FPS), og du kan bli med i flere spillmoduser: Vær kongen på bakken i en fri for alle, eller samarbeid med lagkamerater for å vinne i en dødskamp for laget. Ved siden av disse spillmodusene kan du også bli med i egendefinerte spillmoduser. Velg mellom ulike klasser, for eksempel agent, løper, jeger, med mer. Hver klasse kommer med forskjellige utseende og våpen. Våpen kan variere fra angrepsrifler til snikskyttere, hagler, pistoler og til og med rakettkastere! I Kurnker.io kan du spille standardkart, men også kart laget av fellesskapet. Krunker.io er fartsfylt og har en lignende følelse som Counter-Strike. Hold styr på K/D-forholdet ditt, seire, poengsum og vis hvor konkurransedyktig du er. Utfordre vennene dine her på Poki for å slå poengsummene dine. Du kan spille Krunker.io på din PC, nettbrett og mobiltelefon uten å laste ned.

Nettside: krunker.io

