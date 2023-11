Funny Shooter 2 er et 3D FPS (first person shooter)-spill hvor du skyter skumle og morsomme fiender ved å bruke et bredt utvalg av våpen i arsenalet ditt. Fiendene vil gyte i faser og nesten hvert nivå introduserer noe nytt og spennende enten det er en ny fiende, en sjef, oppgraderinger eller våpen. Du har tilgang til alle slags sprø våpen, rifler, rollespill, granatkastere, pistoler, bazookaer, snikskyttere, hagler og til og med skinn for å tilpasse dem! Sørg for å fullføre prestasjonene og utfordringene for å tjene noen ekstra mynter for å lette progresjonen din. Ikke glem å oppgradere ferdighetene dine som helse, myntmagnet og granatnedslag. Spill Funny Shooter 2 nå og vis oss at du kan beseire alle sjefer i spillet!Funny Shooter 2 er laget av GoGoMan. Spill deres andre actionspill på Poki: Huggy Wuggy Shooter, Neon Flytron: Cyberpunk RacerFunny Shooter 2 er gratis å spille på Poki.Funny Shooter 2 kan spilles på datamaskinen din.

Nettside: poki.com

