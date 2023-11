Gun Master 2 er en utrolig actionfylt skytebanesimulator fra Craneballs Studio. Har du noen gang ønsket å vite hvilke deler en pistol finnes? Og hvilke deler kan du oppgradere for å forbedre våpnene dine på forskjellige måter? Oppdag, tilpass og oppgrader favorittvåpenene dine! Øv deg deretter på skytingen på skytebanen med flere bevegelige mål. Tjen mer penger for å bygge opp våpensamlingen din og vær klar for alt som måtte komme deg. Fra pistoler til automatgevær til maskingevær og mer, du kan legge til fullstendig tilpasse og utstyre våpensamlingen din i Gun Master 2. Bygg opp det ultimate arsenalet for å bevise at du er Gun Master.Controls: Mouse - Sikt og klikk for å skyteOm skaperen :Gun Master 2 er laget av Craneballs Studio, basert i Tsjekkia. De er også skaperne av Bomb Hunters, Overkill 3, Fling Fighters og mer!

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Gun Master 2. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.