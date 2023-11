Puppet Master er det ultimate klikkerspillet for ødeleggelse, laget av FreezeNova. Flott for stressavlastning eller de dagene hvor du bare vil kaste noe, Puppet Master lar deg ta ut frustrasjonen din på en lekedukke ved å bruke et bredt utvalg av forskjellige våpen. Vil du kaste en kniv, skyte et maskingevær eller skyte opp en rakett? Det er alt mulig i Puppet Master på Poki! Lås opp flere våpen etter hvert som du forårsaker mer skade og bevis hvem som er den ultimate dukkemesteren i dette actionfylte ragdoll-spillet! Kontroller: Mus - Klikk for å skyte/kaste våpen Om skaperen: Puppet Master er laget av FreezeNova. De er også skaperne av Masked Forces, Masked Shooters og mer.

Nettside: poki.com

