Pop It Master er et avslappende online puslespill. Spillet er basert på de berømte Pop It-fidget-lekene. I dette spillet er målet ditt å trykke på popittene for å slå dem og låse opp et fargerikt leketøy. Vær oppmerksom på hver boble og la ingenting ligge igjen! Hvis du samler hele samlingen av 80 fidget-leker, kan du låse opp Secret Mode. Er du klar for en tilfredsstillende digital popping-opplevelse? Gå videre og nyt de realistiske, beroligende lydene og følelsene Pop It Master har å tilby!Pop - Trykk eller venstre museklikkPop It Master er laget av Rad Brothers. Dette er deres første spill på Poki!

Nettside: poki.com

