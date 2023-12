Logic Master 1 er et tenkespill hvor du vil bli presentert for ulike vanskelige gåter og gåter som vil teste hjernen din og tvinge deg til å tenke utenfor boksen. Bak den vakre håndtegnede grafikken og den morsomme musikken venter mange vanskelige spørsmål! Dette er ikke den typen spørsmål du ser hver dag, så tenk deg godt om før du svarer på dem! Selv om du føler at du vet svaret, bør du lese spørsmålet på nytt fordi spillet kan kreve at du tenker fra et annet perspektiv. De er alle designet for å jobbe med hukommelsen, oppmerksomheten og evnen til å tenke på ukonvensjonelle måter! Det kan til og med hjelpe deg med å forbedre hukommelsen din, din visuelle prosessering og din togform og fargekoordinering! Spillet vil også evaluere hvor raskt og effektivt du svarer på disse spørsmålene, slik at du kan finne ut hvordan spillet vurderer oppmerksomhetspoengsummen din. Ikke glem at du alltid kan få et hint hvis du står fast på et nivå! Du trenger ikke ha høy IQ eller være et geni som Einstein for å utmerke deg i dette spillet, men vi oppfordrer deg til å spille det selv om du er et geni! Klikk eller trykk på svaret på skjermen for å velge det.Logic Master 1 ble laget av Unico Studio. De er menneskene bak de legendariske puslespillene som Brain Test: Tricky Puzzles, Brain Test 2: Tricky Stories, Brain Test 3: Tricky Quests, Who Is?, Word City Crossed, Word City Uncrossed, 4 Pics 1 Word, og Word MonstersYou kan spille Logic Master 1 gratis på Poki.Logic Master 1 kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Logic Master 1. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.