Word City Uncrossed er et ordpuslespill laget av Unico Studio hvor du kan reise rundt på kloden ved å kombinere bokstaver til meningsfulle ord. Sett sammen de gitte bokstavene for å lage så mange ord som mulig for å passere nivået og samle mynter. Du vil besøke din neste by når du har løst alle gåtene i en by. Ikke glem å bruke myntene dine til å kjøpe power-ups og hint for å hjelpe deg på veien. Vil du reise verden rundt mens du øver på ordforrådet? Word City Uncrossed er det rette spillet for deg! Klikk på en bokstav for å starte en linje, og dra over andre bokstaver for å danne meningsfulle ord.Word City Uncrossed ble laget av Unico Studio. De er menneskene bak det legendariske puslespillet Brain Test: Tricky Puzzles, Word City Crossed og 4 Pics 1 Word. Spill det gratis på Poki!

Nettside: poki.com

