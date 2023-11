Word Boss er et ordspill hvor du lager så mange ord du kan på 2 minutter med 6 tilfeldige bokstaver. Dette er den gjenoppståtte klassikeren fra Flash-tiden tilgjengelig for deg å spille på Poki gratis. Spillet gir deg seks scrabble-stilbrikker med tilfeldig valgte bokstaver. Bruk disse bokstavene til å danne meningsfulle ord. Du kan sjekke tavlen over bokstavene for å se hvor mange ord du har igjen. Hvis du står fast, kan du gjerne omorganisere flisene, eller trykke på shuffle-knappen. Det er fire språk i spillet: engelsk, spansk, fransk og italiensk. Gå videre og opplev denne vokabularutfordringen! Klikk eller trykk på en bokstav for å spille den. Du kan også dra bokstavbrikkene rundt. Alternativt kan du bruke tastaturtastene som tilsvarer bokstavene du ser i spillet. Du kan også bruke tilbaketasten for å fjerne en bokstav. Dobbelttrykk for å fjerne en bokstav fra ordet du danner. Word Boss er laget av Eidosk. Spill deres andre ord- og ferdighetsspill på Poki: ArithmeticA, Fast Typer, Fast Typer 2 og Fast Typer 3Du kan spille Word Boss gratis på Poki.Word Boss kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

