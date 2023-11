Mahjong Cards er et brettspill laget av Indiesoft. Mahjong Card tilbyr en unik mahjong-opplevelse ved å ha en kortstokk i stedet for de tradisjonelle mahjong-brikkene. Målet ditt er å kombinere to av de samme spillekortene og prøve å fjerne hele kortstokken. Vær oppmerksom på at du kun kan fjerne frie fliser som ikke er dekket av andre fliser, eller som har minst én side fri. Hvis du blir sittende fast, kan du bruke shuffle-alternativet nederst på spillsiden. Gå videre og sjekk ut Mahjong-kort: Dekkkortbrikker er nå i stil! Match to identiske mahjong-kort ved å klikke eller trykke på dem etter hverandre. Mahjong-kort er laget av Indiesoft. De skapte den fantastiske Puffy Cat. Du kan spille det gratis på Poki.

