Mahjoctopus er et puslespill som kombinerer de morsomme delene av mahjong og klassiske kortspill som kabal. I denne nydelige puslespillopplevelsen med undervannstema, vil du sortere flisene i stigende eller synkende rekkefølge. Sjekk tallet på flisen som er nederst på skjermen, og velg et nytt kort fra bunken til du har kommet over et tall som går før eller etter det. Ved å trykke på en riktig flis flyttes den til bunnen av spillpanelet. Få flere kort fra stokken hvis du ikke har et tall som kan pares. Hvis du står fast, kan du gjerne bruke angre-oppstarten eller få en flis. Ikke glem å trykke på de mystiske sjødyrene som dukker opp av og til for å få overraskelsene deres!Sjekk nummeret på flisen som er nederst på skjermen, og velg et nytt kort fra bunken til du har kommet over et tall som går før eller etter. Du kan trykke på en flis for å flytte den til riktig plass. Mahjoctopus er laget av Adgard. Spill de andre vanedannende spillene deres på Poki: Pop It vs Spinner, Find The Candy, MadZOOng og Merge to Million. Du kan spille Mahjoctopus gratis på Poki. Mahjoctopus kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

