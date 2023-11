King of Mahjong er et puslespill som tar den klassiske Mahjong-opplevelsen til et helt nytt nivå. Målet ditt er å koble sammen to identiske fliser ved hjelp av tre eller færre rette linjer. Denne gangen vil du nyte et oppgradert Mahjong-eventyr med et bredt utvalg av vakre fliser, inkludert sommerfugler, edelstener, frukt og bedårende dyr! Men det er ikke alt – dette spillet tilbyr flere utfordrende moduser for å teste ferdighetene dine med å løse oppgaver. Lås opp maratonmodus for endeløs lek, konkurrer med andre i PVP-modus, eller nyt noe nytt hver dag i kalendermodus! For å oppnå en høy poengsum, prøv å matche fliser som er lenger fra hverandre for å tjene flere stjerner. Ha det gøy i King of Mahjong!

Nettside: poki.com

