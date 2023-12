Word vs Word er et 2-spiller puslespill hvor du kjemper mot en annen spiller i en orddannende kamp. Lag din karakter, velg en avatar og hopp inn i en sanntidskamp mot en konkurrent. Du finner en kryssordlignende tavle full av rotete bokstaver, og det er din jobb å sveipe en linje med bokstaver for å lage et ord. Jo lengre ordet ditt er, jo flere poeng får du. Vær oppmerksom på hvor mange poeng hver bokstav har, slik at du kan lage fantastiske kombinasjoner! Det er godt å vite at både du og motstanderen din kan bruke 12 spillskiftende power-ups som kan være det avgjørende trekket for seier eller tap. Disse inkluderer, men ikke begrenset til: å legge til blanke geléer i blandingen, sette sammen drømmeordet ditt eller stokke om hele brettet for å sabotere motstanderens neste poengsum. Disse power-ups kan bare brukes én gang per kamp, ​​så velg med omhu og velg din favoritt power-up før motstanderen din gjør det! Hvis du liker spill som Scrabble og Wordfeud, vil du elske Word vs Word! Ikke glem å dele spillet med vennen din og se hvem som er en bedre ordsmed. Sveip en linje med bokstaver for å lage et ord. Jo lengre ordet ditt er, jo flere poeng får du. Vær oppmerksom på hvor mange poeng hver bokstav har, slik at du kan lage fantastiske kombinasjoner! Word vs Word ble laget av Wix Games. De har mange andre fantastiske spill på Poki: Ant Art Tycoon, Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life: Battle, Duck Life Adventure (Demo), ducklife-space, Jellymoji, Jumphobia og Let's Roll. Du kan spille Word vs Word gratis på Poki.Word vs Word kan spilles på datamaskinen din og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

