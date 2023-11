Hvor er pizzaen min? er et 3D-ferdighetsspill hvor du jobber som en vanlig pizzabud i en sjarmerende by. Du jobber på Paolo's, og jobben din er å tilberede, bake og levere deilige pizzaer til dine sultne kunder over hele byen. Beveg deg gjennom trafikken på en forsiktig måte for å levere pizzaene uten å miste noe, eller enda verre, forårsake en ulykke. Trykk forsiktig på bremsene når det er nødvendig for å unngå hindringer og fartshumper. Du må også handle raskt for å levere maten mens den fortsatt er varm! Jo bedre pizzaen og servicen er, jo flere tips får du. Og når restauranten først har fått et navn for seg selv, kan du øke leveringsavstanden din og også kjøpe oppgraderinger som nye ingredienser, nye hvitevarer, tilhengerforbedringer og mer. Du kan til og med betjene VIP-kunder, noe som krever at du tilbereder pizzaen manuelt fra bunnen av! Ikke glem å dele Where's My Pizza? med vennene dine og lær hvem som er en bedre kokk!Kjør - Hold nede mellomromstasten eller venstre museknapp Hvor er pizzaen min? ble laget av Wix Games. Spill deres andre legendariske spill på Poki: Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4, Duck Life Adventure (Demo), Duck Life: Battle, ducklife-space, Ant Art Tycoon, Word vs Word, Jumphobia, Jellymoji , og Let's RollDu kan spille Where's My Pizza? på nettleseren din uten å installere eller laste ned gratis på Poki. Ja, du kan låse opp mange tilpasningsalternativer og oppgraderinger i Where's My Pizza? for eksempel nye oppgraderinger, apparater og ruter mens du går gjennom spillet.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Where's My Pizza?. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.