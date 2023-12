Vortelli's Pizza er et restaurantspill for flere spillere hvor du eier en koselig pizzabar og serverer deilig mat til kundene dine. Dette spillet legger vekt på teamarbeid, men du kan også spille det alene! Slå på "Åpen restaurant"-flippen slik at kundene begynner å gå inn. Gå til kassaapparatet for å få bestillingen, og gå deretter til kjøkkenet for å forberede deigen. Du må kombinere vann og mel i mikseren, og deretter ta den med til rullestasjonen der du former pizzaen og legger til alle ingrediensene kunden spurte om. Du kan velge mellom ost, pepperoni, ananas, skinke, saus, pølse osv. Sett den deretter inn i ovnen og vent til den har stekt til timeren ringer. Ikke stopp for mye, for kundene dine kan gå tom for tålmodighet og storme av gårde! Hvis du sliter, sjekk tipskrukken for å finne penger til bedre apparater og verktøy for å gjøre jobben din enklere. Ikke glem å låse opp nye stasjoner også, siden du vil gå tom for diskplass etter hvert som restauranten blir travlere. Å spille Vortelli's Pizza med en venn er superenkelt: Bare sett spillet på pause og kopier invitasjonskoden. Hvis vennen din klikker på den, vil de gyte direkte inne i restauranten din som din medkokk. Er du klar til å bli den beste pizzeriaen i byen?Vortelli's Pizza ble laget av Devortel. Dette er deres første spill på Poki! Du kan spille Vortelli's Pizza gratis på Poki.Vortelli's Pizza kan spilles på datamaskinen din og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

