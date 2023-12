Papa's Cheeseria er et restaurantadministrasjonsspill hvor du administrerer en travel smørbrødbutikk. Du har i oppgave å lage og servere deilige smørbrød for å tilfredsstille dine lojale kunder. Dine innkommende kunder vil gi deg bestillingen sin, så gå til din pålitelige byggestasjon og start på bestillingen: Velg kundens preferanser fra en rekke brød, pålegg og massevis av ost! Du må tilberede den grillede osten til perfeksjon på grillstasjonen. Avhengig av kundens ønsker kan du tilberede noen pommes frites ved siden av ved hjelp av stekestasjonen. Etter det handler det om å sette prikken over i-en, og du er i gang! Ikke glem å fullføre alle prestasjonene og tjene alle VIP-kundene for å maksimere sandwichbutikkens suksess! Sørg for å dele Papa's Cheeseria med vennene dine og vis dem at du kan designe og administrere den beste smørbrødbutikken i byen! Kan du låse opp alle spesialoppskriftene i Papa's Cheeseria?Velg, dra og flytt ingredienser - Venstre museknappPapa's Cheeseria ble laget av Flipline Studios, og ble senere emulert i HTML5 av AwayFL. Spill deres andre Papa's Games på Poki: Papa's Hotdoggeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria, Papa Louie: When Pizzas Attack og Papa's Taco Mia Du kan spille Papa's Cheeseria gratis på Poki.Papa's Cheeseria kan bare spilles på datamaskinen din foreløpig.

Nettside: poki.com

