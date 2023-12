Papa's Bakeria er et restaurantadministrasjonsspill hvor du administrerer et bakeri. Du har i oppgave å lage og servere deilige paier for å tilfredsstille dine lojale kunder. Ikke glem å fullføre alle prestasjonene og tjene alle VIP-kundene for å maksimere bakeriets suksess! Sørg for å dele Papa's Bakeria med vennene dine og vis dem at du kan designe og administrere det beste bakeriet i byen! Kan du låse opp alle spesialoppskriftene i Papa's Bakeria ?Velg, dra og flytt ingredienser - Venstre museknappPapa's Bakeria ble laget av Flipline Studios, og ble senere emulert i HTML5 av AwayFL. Spill deres andre Papa's Games på Poki: Papa's Hotdoggeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria, Papa Louie: When Pizzas Attack og Papa's Taco Mia Du kan spille Papa's Bakeria gratis på Poki.Papa's Cheeseria kan bare spilles på skrivebordet foreløpig.

Nettside: poki.com

