Frosne desserter angriper menneskene! Papa Louie 3: When Sundaes Attack begynner ved den store åpningen av Seaside Freezeria. På grunn av et merkelig uhell har iskremglass blitt onde og vil drepe alle. Pappas beste restaurantarbeidere har blitt bundet, og nå må du hjelpe! Akkurat som i Papa Louie 1 og 2, er du bevæpnet med profesjonelle kjøkkenutstyr. Sving våpnene dine og hopp forsiktig for å hindre de frosne fiendene. Samle mynter og helsebonuser for å overleve alle nivåer!

Nettside: poki.com

