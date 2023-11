Papa Louie: When Pizzas Attack er et plattformspill hvor du er på eventyr for å redde Papa Louies kunder fra den beryktede løkringen. Kundene dine har blitt forvandlet til klissete pizzamonstre, og de trenger deg og kjøkkenutstyret ditt for å redde dem. Ta tak i de trofaste åre- og pepperbomberne dine, og fjern en av 12 etapper som inneholder pizzamonstre! Stikk innom Big Pauly for å fylle opp pepperbomber i bytte mot mynter. Føler du pizzapanikken? Papa Louie: When Pizzas Attack ble utviklet i 2006 av Flipline Studios, et amerikansk spillutviklingsteam. Senere ble den portert til HTML5 av AwayFL. Sjekk ut deres andre legendariske spill på Poki: Papa's Burgeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria og Papa's Taco Mia. Det er fire hovedverdener, og de består hver av tre stadier. Det er totalt 12 stadier i spillet: Multigrain fields, Pasta Jungle, Tomato Sauce City og Mine Field. Sergeant Crushida Pepper, eller Sarge, hovedantagonisten, og også mesteren for alle fiendene i spillet. kan spille Papa Louie: When Pizzas Attack gratis på Poki.Papa Louie: When Pizzas Attack kan kun spilles på datamaskinen din foreløpig.

