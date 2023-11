Papa's Burgeria er et matlagingsspill laget av Flipline Studios. Ta tak i slikkepotten og gjør deg klar for et burgereventyr! Ta imot bestillinger, grill patter, legg til pålegg og server burgerne til alle dine sprø kunder. Kontroller på hvert trinn i burgerbyggingsprosessen og sjongler mellom hvert område av restauranten. Hold øye med kunder som venter i lobbyen, dra og vend burgerkaker på grillen for å tilberede dem akkurat, og legg til pålegg og sauser til smørbrødene før du serverer dem til kundene dine! Bruk dine hardt opptjente tips til å kjøpe restaurantoppgraderinger og hatter du kan bruke, og du kan også dekorere lobbyen din med møbler og plakater fra Møbelbutikken. Kan du gjøre burgeriaen din om til den mest kjente hurtigmatkjeden i verden?Velg, dra og flytt ingredienser - Venstre museknappPapas Burgeria ble laget av Flipline Studios, og ble senere emulert i HTML5 av AwayFL. Spill også andre Papa's Games-spill på Poki: Papa's Pizzeria, Papa's Taco Mia og Papa's Freezeria

