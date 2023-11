Duck Life er et online eventyrspill hvor du trener en and til å løpe i tre disipliner: løping, flyging og svømming. Du trener hver av disiplinene individuelt for å heve anda. Målet er å tjene nok premiepenger til å gjenoppbygge gården din som ble revet med av en tornado. Mynter tjenes ved å trene eller kappseile andre ender. Sørg for at anda din har energi til løp, ved å kjøpe og mate ham frø fra butikken. Premiepenger kan også brukes til å kjøpe duck fancy hatter eller nye farger. Duck Life ble opprinnelig bygd i Flash, og ble konvertert til Unity WebGL slik at spillet forblir tilgjengelig på skrivebordsnettet. Duck Life er laget av Wix Games, basert i Storbritannia . De er også skaperne av Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4 og Duck Life: Battle.

