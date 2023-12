Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Blobby Clicker med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Blobby Clicker er et inaktivt klikkerspill der du hever din egen Blobby! Blobby kan se ut som en vennlig karakter, men å klikke på ham vil sakte gjøre ham sint. Jo mer sint Blobby blir og jo mer du klikker på ham, jo ​​mer penger tjener du. Du kan bruke disse pengene til å kjøpe oppgraderinger til Blobbyen din for å gjøre hvert klikk enda mer verdifullt. Jo mer du klikker på Blobby, jo flere gjenstander låser du opp for ham. Du kan få forskjellige typer pels, få noen kule hatter og få tilgang til forskjellige steder for Blobby å bo i. Kan du oppdra den ultimate Blobby?

Nettside: poki.com

