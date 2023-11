Idle Miner er et tomgangsklikker-spill der du (med hjelp av din trofaste katt) tar deg gjennom gruvene for å samle materialer. Du kan oppgradere hakken til nye mineraler og materialer, men bare fordi du kjøper en oppgradering, betyr det ikke at den alltid vil være bedre. Mine, klikk og lag deg gjennom spillet og se hvor langt du kan komme! Klikk på bjellen nederst til venstre for å mine raskere. Følg veiledningen i begynnelsen av spillet for alle detaljene!Idle Miner er laget av Denis Olenison. Dette er deres første spill på Poki! Du kan spille Idle Miner gratis på Poki. Idle Miner kan bare spilles på datamaskinen din foreløpig.

