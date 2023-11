Space Major Miner er et actionspill som har styrings- og ressursstyringselementer. Du er i det mørke og skumle dypet av verdensrommet, og du må gjøre krav på dette landet. Ta på deg astronautdressen og jetpacken din, og gå på et eventyr hvor du miner mystiske og prosedyregenererte steiner for å hente ut verdifulle ressurser. Høres lett ut? Vel nei. Vær oppmerksom på omgivelsene dine, siden det er kosmiske vederstyggeligheter som vil angripe deg nådeløst. Skyt dem opp med laserpistolen din før de kan ta på deg! Bruk dine hardt opptjente ressurser på å forbedre utstyret ditt, så er du klar til å møte de utfordrende sjefene som venter på deg. Kan du overleve lenge og låse opp hver oppgradering i Space Major Miner?Flytt - WASD eller piltasterFly - Dobbelthopp og hold Skyt - Venstre museklikk Mine - Høyre museklikkSpace Major Miner ble laget av Ardiam Games. Dette er deres første spill på Poki! Du kan spille Space Major Miner gratis på Poki.Space Major Miner kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

