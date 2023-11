Dark Light Swap er et puslespill plattformspill om å manipulere negativ plass. Du må veilede to kubekarakterer kalt «Lys» og «Mørk» og hjelpe dem med å nå utgangsportalen gjennom hindringerfylte, labyrintlignende nivåer. Lys kan skyve lyse vegger mens mørke kan skyve mørke. Bytt mellom de to karakterene, planlegg bevegelsene dine nøye, og sørg for at begge karakterene går gjennom portalen deres. Og ikke glem: Du kan bare skyve veggen hvis det er plass bak til å skyve dem! Hvor mange nivåer kan du klare i dette smart konstruerte, strålende puslespillet? Del Dark Light Swap venner og sammenlign poengsummene dine! Dark Light Swap er laget av Robert Alvarez. De har andre tenkespill på Poki: Jump and Hover, Plactions, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer og Resizer

Nettside: poki.com

