Jump and Hover er et puslespillplattformspill hvor du kontrollerer en kubekarakter som må fullføre hindringer og piggfylte nivåer uten å dø. Spillet er ganske selvforklarende: Du må hoppe og sveve for å passere de farlige nivåene. Kontroller og tid hoppene klokt for å holde deg flytende. Hover-timeren din tømmes nesten umiddelbart, så ikke kast bort et sekund i luften og tenk på hvilken plattform du vil hoppe på på forhånd. Det er batterier spredt rundt på nivåene. Disse batteriene hjelper deg med å lade opp svevestangen i luften. Ikke glem at å berøre bakken gjør det samme! Så fortsett og prøv det. Kan du hoppe og sveve deg opp til seier? Jump and Hover er laget av Robert Alvarez. De har andre tenkespill på Poki: Plactions, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer og Resizer

Nettside: poki.com

