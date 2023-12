One Button Bounce er et puslespill hvor du styrer en karakter som hele tiden løper frem og tilbake på en plattform. Ute av stand til å stoppe, jobben din er å time karakterens hopp riktig slik at forbannelsen din blir til en måte å løse gåten på. Bruk W, mellomromstasten eller pil opp for å hoppe og sprette av veggene. Hopp fra den ene plattformen til den andre til du kommer til portalen for å ta deg til den neste. Det er mange kreative hindringer som står i veien for portalen, så du vil oppdage mange overraskende og tilfredsstillende gåter å løse. Ikke bekymre deg hvis du blir sittende fast - du kan alltid bruke et hint for å vise deg hvordan du passerer nivået. Bruk W, mellomromstasten eller pil opp for å hoppe og sprette av vegger. Hopp fra den ene plattformen til den andre til du kommer til portalen for å ta deg til den neste. One Button Bounce er laget av Robert Alvarez. De har andre tenkespill på Poki: Ledge Throw, Platform Countdown, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer og Resizer Du kan spille One Button Bounce gratis på Poki.One Button Bounce kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

