Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Ledge Throw med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Ledge Throw er et puslespill hvor du lager midlertidige plattformer å hoppe på, og fullfører plattformoppgaver med kreative måter. Først av alt, bruk WASD eller piltastene til å løpe og hoppe rundt. Ved å trykke X vil du kaste en boomerang-lignende plattform som du kan stå på. Men å lage en annen plattform ødelegger den tidligere opprettede - selv om du for øyeblikket står på den! Så vær forsiktig og tenk på bevegelsene dine før du hopper i fare. Og ikke bekymre deg hvis du blir sittende fast – du kan alltid bruke et hint for å vise deg rekkefølgen på trekkene. Det er 24 morsomme nivåer og smart utformede puslespill som får deg til å klø deg i hodet! Ledge Throw er laget av Robert Alvarez. De har andre tenkespill på Poki: Platform Countdown, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer og Resizer Du kan spille Ledge Throw gratis på Poki.Ledge Throw kan spilles på datamaskinen din og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Ledge Throw. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.