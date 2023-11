Big Tall Small er et puslespill plattformspill laget av Robert Alvarez. Løs Kontroller flere karakterer som alle må nå en delt utgang. Bytt mellom disse karakterene med forskjellige størrelser og egenskaper for å fullføre gåtene på hvert nivå. Tre venner kan løse problemer som en eller to personer ikke kan! Ikke glem å dele Big Tall Small med vennene dine! Flytt - WASD eller piltasterSwitch - Down, Space eller EnterReset - RBack - Esc eller BBig Tall Small er laget av Robert Alvarez. De har andre tenkespill på Poki: Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer og Resizer

Nettside: poki.com

