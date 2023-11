Plactions er et puslespillplattformspill hvor du har begrensede handlinger for å gå gjennom hindringene og fullføre nivået. Hopp, stikk, veksle mellom lasere, snu tyngdekraften og teleporter for å navigere deg frem til utgangen på hvert nivå. Plactions blander plattformspill, gåter og tidsangrep på en smart måte og tilbyr en puslespillopplevelse uten sidestykke. Ikke glem å dele det med vennene dine og se hvem som kan fullføre spillet raskere!Plactions er laget av Robert Alvarez. De har andre tenkespill på Poki: Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer og Resizer

Nettside: poki.com

