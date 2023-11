Chessformer er et puslespill laget av Robert Alvarez. Med de beste egenskapene til sjakk tilbyr Chessformer en rutenettbasert brettspillopplevelse ved å bruke de kjente sjakkbrikkene du kjenner og elsker. Disse brikkene beveger seg som forventet, men de faller ned etter flytting og kan ikke bevege seg igjen før de har sluttet å falle. Målet på hvert nivå er å fange den motstridende kongen. Men ikke bekymre deg for å miste brikkene dine til kongen, som er lat og aldri gjør et trekk. Er du klar til å bli det nyeste sjakkvidunderbarnet? Flytt brikke - Klikk på brikken du vil flytte, og klikk deretter på en av prikkene. Chessformer ble laget av Robert Alvarez. De har andre spill på Poki: Resizer, Block Toggle og Isotiles.

Nettside: poki.com

