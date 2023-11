Jumping Clones er et puslespill laget av Robert Alvarez. I dette spillet må du fullføre et plattformnivå fullt av spesiell mekanikk, men vrien er: du kontrollerer flere karakterer samtidig! Du må bruke dine tenkeferdigheter for å synkronisere bevegelser eller bruke terreng for å bevege deg rundt. Vil du være i stand til å fullføre alle nivåer? La oss hoppe! Piltaster eller WASDJumping Clones ble laget av Robert Alvarez. De har andre spill på Poki: Resizer, Block Toggle og Isotiles.

Nettside: poki.com

