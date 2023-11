One More Line er et uformelt arkadespill hvor du ser hvor lenge linjen din kan vokse! Dette svært vanedannende spillet med én knapp, laget av SMG Studios, vil teste dine ferdigheter og timing. Spill One More Line på Poki og se hvor gal linjen din kan være. Hold mellomromstasten til akkurat rett tid for å svinge linjen fra punkt til punkt. Løp over sidene og linjen din er over! Utrolig enkelt, men likevel utrolig utfordrende, spill One More Line på Poki i dag. Controls:Space - Hold to swingOm skaperen:One More Line er den tredje delen av One More-serien fra SMG Studios, basert i Melbourne, Australia. Serien består også av One More Dash og One More Bounce. De er også skaperne av Super One More Jump, Thumb Drift og mer.

Nettside: poki.com

