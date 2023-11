Bare én? er et kult ferdighetsspill hvor du må sikte og skyte ballen i en kopp for å gå videre til neste nivå. Jo flere vegger du bruker til å sprette ballen mot, desto høyere blir kombinasjonsscore! I bare én? på Poki blir nivåene vanskeligere og vanskeligere med flere hindringer, så vær forsiktig fordi du bare har ett liv å leke med! Spillet er utviklet som et HTML5-spill som betyr at du kan spille Just One? på både skrivebordet og mobilnettleseren!Kontroller:Skyt - Dra og klikk med musenOm skaperen:QKY-spill er skaperen av dette vanedannende spillet. De er også skaperen av Stickjet Challenge på Poki.

Nettside: poki.com

