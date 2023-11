A Small World Cup er en morsom fotballkamp for to spillere. Laget ditt består kun av en filledukke som du må slå mot ballen for å score et mål. Et lite verdensmesterskap ble laget av Rujo Games. I dette spillet møter den populære tittelen "Mutilate a Doll" fotball som gjør det mulig å oppstå morsomme situasjoner. Velg å spille treningsmodus, eller spille for verdensmesterskapet. Velg vanskelighetsgrad, velg et lag og kom deg gjennom turneringen. Sørg for å sjekke ut Golden Goal-modusen. I denne modusen er det å score 1 mål nok til å vinne og fortsette gjennom turneringsstadiene. Men vær forsiktig, motstanderen din trenger også bare 1 mål. Slå karakteren din mot ballen og score deg til finalen. Kan du vinne A Small World CupPick-spiller - VenstreklikkDrag player - CursorEt lite World Cup ble skapt av Rujo Games som er en skaper basert i Milano, Italia.

Nettside: poki.com

