Match Arena er et morsomt multiplayer match-3-puslespill i HTML5, laget av The Pew Pew. Hver kamp vil sette deg mot en annen spiller fra hele verden! Fullfør et spesifikt mål for å vinne alt mens du ser på motstanderen din i sanntid. Du vil imidlertid bare ha et spesifikt antall trekk i ditt kamp-tre-spill, så bruk dem med omhu! Kontroller: Mus - Klikk for å bytte fliser og matche tre på rad!Om skaperen: Match Arena er laget av The Pew Pew.

Nettside: poki.com

